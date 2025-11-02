„Jubiläum“ in Hunsrückhalle Heart-Chor Simmern feiert Geburtstag mit „Best of 30!“ 02.11.2025, 10:00 Uhr

i Fast 70 aktive Sänger sind beim Heart-Chor dabei. Mit ihren Liedern aus Pop und Rock sorgen sie für mächtig Stimmung bei ihren Konzerten - und das vor meist ausverkauftem Haus. Petra Stüning

„Do is Mussig drin“: Seit 30 Jahren sorgt der Heart-Chor Simmern für poppige, rockige Chormusik, seine Konzerte sind meist ausverkauft. Zum runden Geburtstag haben sich Sänger und das Leitungsteam ein besonderes Programm ausgedacht.

Mal andere Chormusik singen als die, die in den üblichen Kirchenchören auf dem Programm stand, das wollte eine kleine Gruppe, die sich bei einem Trommelkurs in Simmern kennenlernte. 1995 war das, vor 30 Jahren also. Kurz darauf war der Heart-Chor gegründet.







