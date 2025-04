Was lange währt, wird endlich gut – oder besser: beschlossen. Nach zähem Ringen hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan und dem Stellenplan des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Haushaltsjahr 2025 zugestimmt. 33 Kreistagsmitglieder votierten für, fünf gegen einen Haushalt, der einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 12,85 Millionen Euro und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von Minus 6,89 Millionen Euro aufweist. Die Kreisumlage wird um 1 Prozentpunkt erhöht auf 47,25 Prozent.

Nachdem die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den vom Kreistag im Dezember beschlossenen Haushaltsplan nicht genehmigt hatte, setzte sich der Kreisausschuss Anfang März erneut intensiv mit dem Zahlenwerk auseinander. Ein großer Streitpunkt in beiden Sitzungen: die Erhöhung der Kreisumlage. Während diese im Dezember noch gänzlich abgelehnt wurde, konnten sich die Fraktionen nach zähem Ringen im Kreisausschuss immerhin auf die nun beschlossene Erhöhung auf 47,25 Prozent einigen. Landrat Volker Boch dankte den Mitgliedern denn auch für den „Austausch und den konstruktiven Umgang in schwieriger Ausgangssituation“. „Wir sind unter Druck“, machte er mit Blick auf massive Kostensteigerungen auch bei den Pflichtaufgaben deutlich.

Zwar habe es intensive Beratungen gegeben, sagte Harald Rosenbaum (CDU), und am Ende stünde nun ein gutes Ergebnis. „Doch die 12 Millionen Minus sind 12 Millionen zu viel“, sagte er. Sie zeigten die strukturellen Probleme, mit denen der Kreis zu kämpfen habe. Die Umlage habe immer noch einen hohen Wert und bedeute eine neue Belastung für die kleinen Kommunen. „Die müssen wir im Blick haben“, sagte Rosenbaum. Belastungen seien etwa die hohen ÖPNV-Kosten: „Die müssen wir runterschrauben auf ein vernünftiges Maß, ohne den ÖPNV infrage zu stellen“, so Rosenbaum. In Bezug auf Personalkosten brauche es eine bessere Rückfinanzierung.

„Außerdem schieben wir eine riesen Liste an Investitionen vor uns her“, machte er deutlich. Dass der Kreis jährlich Eigenkapital und Vermögen verliere, werde irgendwann massiv zu sehen sein. Rosenbaum hoffe, dass das Investitionspaket des Bundes auch im Rhein-Hunsrück-Kreis ankomme. Es werde etwa viel Geld in die Sanierung der Hunsrückquerbahn investiert, da solle diese auch für den Personennahverkehr nutzbar sein. Rosenbaum bat den Landrat daher, in dieser Sache noch einmal nachzuhaken. „Zudem haben wir die Mittelrheinbrücke aus dem Blick verloren“, sagte der Christdemokrat. Wenn jetzt „das große Geld aus Berlin kommt“, werde auch das Land Rheinland-Pfalz Geld bekommen für Infrastrukturmaßnahmen. „Da wäre es interessant zu erfahren, was da für die Mittelrheinbrücke übrig bleibt“, sagte Rosenbaum. Nach der Zusage, dass die CDU dem vorgelegten Haushalt zustimme, dankte er dem Landrat und seinen Mitarbeitern für das „konstruktive Verhandeln und die konstruktiven Beratungen“.

„Das hätten wir alles früher haben können“, sagte Umut Kurt (SPD) mit Blick auf die erneute Beratung und Abstimmung zum Haushalt. Er und seine Fraktion hätten deutliche Worte gefunden in der vergangenen Kreistagssitzung in Bezug auf die Aussagen der CDU – sie hatte sich damals vehement gegen eine Erhöhung der Kreisumlage gewehrt –, nun sei es gut, dass sie nach der Sitzung des Kreisausschusses auf den fahrenden Zug aufgesprungen sei. „Dass es eine Erhöhung der Kreisumlage geben muss, das war uns allen von Anfang an klar“, sagte Kurt. Das sei auch der CDU klar gewesen, die das jedoch wider besseren Wissens nicht mitgetragen habe. „Man hat ein riesen Theater gemacht, man hat eine riesen Show gemacht, um die Erhöhung am Ende des Tages doch mitzumachen“, kritisierte der Sozialdemokrat. „Warum nicht gleich so?“, fragte er.

Er habe in der Haushaltsrede im Dezember deutlich gemacht, was es bedeute, den Kreishaushalt zu blockieren. Zahlreiche Projekte etwa von Verbänden oder an Schulen seien aufgrund fehlender Planungssicherheit ausgesetzt worden, Maßnahmen entfielen teilweise. Da sei es ärgerlich, wenn die CDU den Haushalt über Monate blockiere, um die Umlageerhöhung am Ende doch mitzutragen – zumal das Thema bei der nächsten Haushaltsrunde erneut aufkomme, wie es die Christdemokraten im Kreisausschuss selbst angemerkt hätten. „Warum gehen wir dann nicht jetzt hier in die Vollen und erhöhen die Kreisumlage so, wie es angemessen ist, wie es notwendig wäre?“, fragte Kurt. „Aber es ist gut, dass die CDU jetzt auf den Zug aufsteigt“, sagte er. Die SPD indes wisse, was erforderlich sei, und habe diesen Weg von Anfang an befürwortet.

Während Werner Wöllstein erklärte, dass die FDP dem Zahlenwerk zustimme, wünschte sich Tobias Eiserloh (Freie Wähler Rhein-Hunsrück e.V.), dass das Gremium das nächste Mal bereits bei der ersten Verhandlungsrunde so rangehen könne, wie es dieses Mal bei der zweiten Runde der Fall gewesen sei. „Dann haben wir am Ende des Jahres doch ein sehr gutes Ergebnis da stehen“, sagte er. „Es ist ein konstruktiver Weg gegangen worden“, pflichtete Julian Joswig (Grüne) bei, die Erhöhung der Kreisumlage sei unumgänglich. Die klare Absage der ADD nach Beschluss im Dezember sei eine klare Aufgabe gewesen. „Trotzdem stellt sich die Frage: Um welche Höhe wird die Kreisumlage erhöht?“, sagte er. Den Weg, der nun gegangen wurde, könne die Grünenfraktion mitgehen.

Mit Blick auf den Bund wünschte sich auch Joswig, dass mit der „Schatzkiste“, dem neuen Infrastrukturpaket des Bundes, auch „schöne Investitionen im Rhein-Hunsrück-Kreis passieren“. Aber es gebe nach wie vor die grundsätzliche Thematik der kommunalen Verschuldung, auch da wünsche er sich von der neuen Regierung Schritte, die sich im Koalitionsvertrag finden.

Ralf Schönborn (AfD) indes nutzte die Aussprache zum Haushalt, um den Antrag zu stellen, den Stellenplan gesondert abzustimmen. Eine Abfrage seiner Fraktion habe gezeigt, dass die Personalentwicklung im Kreis stetig steige. „Sie zeigt ein Missverhältnis“, sagte er und fragte, ob ein Stellenaufbau gerechtfertigt sei. „Der Stellenplan 2025 verfestigt diese Entwicklung, die nicht im Einklang mit Bürokratieabbau steht“, sagte Schönborn. Daher halte es er für nicht vertretbar, Stellenplan und Haushalt im Paket abzustimmen. Nachdem Landrat Boch erläuterte, dass sich am Stellenplan gegenüber 2024 nichts geändert habe, nur zahlreiche Stellen nicht besetzt gewesen seien, erteilte das Gremium diesem Antrag eine Absage.

Last but not least erläuterte Hans Dunger (Freie Wähler), warum er auch bei dieser Sitzung nicht für den Beschluss stimmen würde. Der Kirchberger hatte bereits im Dezember eine Erhöhung der Kreisumlage auf 58 Prozent gefordert und wollte damit „in die Vollen gehen“. Er habe damals bereits gesagt, er stimme nur dann zu, wenn der Haushalt ausgeglichen sei. Nachdem der Bund ein „1 Billion Europaket“ geschnürt habe, habe er sich jedoch gedacht: „Was die in Berlin können, können wir in Simmern auch.“ Das sei die 180-Grad-Drehung gewesen. Dann aber habe sich Dunger angeschaut, wofür dieses Geld verwendet werde. 500 Milliarden Euro für Verteidigung, weitere 500 Milliarden sollten für Investitionen verwendet werden. Beim Blick auf die Arbeiten an der Hunsrückquerbahn sehe er, wie viele Millionen dort verschwendet würden. Sollten die 500 Milliarden ebenso verschwendet werden, sei das „Schuldenaufnehmen“ nicht geeignet. „Ich habe dann eine zweite 180-Grad-Drehung gemacht, das heißt 360 Grad, und ich stimme dem Haushalt wieder nicht zu, weil er defizitär ist“, sagte Dunger.

Boch ging im Anschluss noch einmal auf die Themen Mittelrheinbrücke und Hunsrückquerbahn ein, auf der ein möglicher Personennahverkehr möglich sein müsse, und schloss sich der Hoffnung an, dass das Paket des Bundes im ländlichen Raum spürbar sein könne. „Ich hoffe, dass wir von Bund und Land als starker Landkreis auskömmlicher bedacht werden können, denn sonst werden wir immer mehr in diese Bredouille kommen, weil unsere Gemeinden einfach zu stark sind“, sagte Boch. Der Rhein-Hunsrück-Kreis werde immer als starker und wirtschaftlich potenter Landkreis gewertet aufgrund hoher Rücklagen auf Gemeindeebene. Mit Blick auf den Haushalt 2026 machte der Landrat deutlich: „Wir können über diesen erst sinnhaft reden, wenn wir über einen Nachtrag in 2025 gesprochen haben.“

Der Kreishaushalt in Auszügen

Erträge: 251.940.565 Euro

Ausgaben: 264.790.565 Euro

Ergebnishaushalt: Fehlbetrag von -12.850.000 Euro

Finanzhaushalt: Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen – 6.892.150 Euro

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 47,25 Prozent

Auszüge aus den Jahresergebnissen der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen:

Schulen und Gebäude: -21.572.052 Euro

Soziale Hilfen: -36.617.263 Euro

Jugend, Familie und Sport: -57.516.919 Euro

Bauen, Umwelt, Notfall- und Katastrophenschutz: -3.269.526 Euro