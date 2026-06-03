Pilotprojekt erfolgreich Hausarztpraxis Flad in Simmern ist wieder „häppi“ Lara Kempf 03.06.2026, 17:30 Uhr

i Ärztin Elena Flad (links) und PCM Sophie Aßmann (rechts) von der Hausarztpraxis Flad in Simmern haben durch das Projekt "Häppi" eine große Entlastung erfahren. Lara Kempf

Wenig Zeit für Patienten und ein überlastetes Praxisteam: Viele Hausärzte arbeiten am Limit. Helfen könnte das Projekt „Häppi“. Getestet hat es unter anderem die Hausarztpraxis Flad in Simmern. Wie hat sich ihr Arbeitsalltag dadurch verändert?

Mehr Zeit für Patienten und eine Entlastung des Praxisteams – das wünschen sich sicherlich alle Hausärzte. Mit dem Projekt „Häppi“ könnte dies bald in vielen Praxen Wirklichkeit werden. Wie der Alltag mit einer Umverteilung der Arbeit und mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten aussehen könnte, wissen Elena Flad und Sophie Aßmann von der Hausarztpraxis Flad in Simmern.







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