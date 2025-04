Die letzten Menschen verlassen derzeit das Haus St. Michael in Kirchberg. Die Schließung der Einrichtung forderte Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und umliegende Häuser gleichermaßen. Nun gibt es zudem Kritik an der Vorgehensweise des Trägers.

Es war ein Schock für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter, als am Montag, 17. Februar, bekannt wurde, dass das Haus St. Michael in Kirchberg schließen wird. Derzeit ziehen die letzten Bewohner des Hauses in andere Einrichtungen um, das Gebäude ist nahezu leer. Nun hagelt es Kritik an der Abwicklung seitens des Trägers, der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Von schlechter Kommunikation und mangelnder Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Platz ist da etwa die Rede. Zudem stellt die Schließung auch eine Herausforderung für die umliegenden Einrichtungen dar.

Kaum Kapazitäten in näherem Umfeld

47 Pflegeplätze hatte das Haus in Kirchberg, viele der Bewohner sollten in anderen Einrichtungen innerhalb des Vereins Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz untergebracht werden. Dabei setzten Bewohner und Angehörige aufgrund der räumlichen Nähe zu Kirchberg in erster Linie auf das Puricelli-Stift in Rheinböllen. Dort aber waren dem Vernehmen nach nur 22 Plätze frei. Alternativ schlug der Träger die Unterbringung in seinen Häusern in Kirn, Bad Münster am Stein oder Hausen/Wied vor, berichtet eine Angehörige. „Wir hatten uns für Rheinböllen und Kirn eingetragen“, sagt sie, alle anderen Einrichtungen seien zu weit weg von den Wohnorten der Angehörigen. Doch bereits einen Tag nach der Interessensbekundung sei die Info gekommen, dass beide Häuser keine Kapazitäten hätten. So machte sie sich auf die Suche nach anderen Einrichtungen – letztlich mit Erfolg, wenn auch nicht in den alternativen Wunschorten Sohren oder Gemünden. „In Sohren gab es bereits am 17. Februar 30 Anfragen“, berichtet die Angehörige. Auch in Gemünden sah es schlecht aus. „Dort wären wir auf Platz 20 der Warteliste gewesen“, sagt sie.

„Alle waren mit der Situation überfordert, was man auch nachvollziehen kann.“

Eine Angehörige eines Bewohners

Unterstützt habe sie der Träger nicht, so erfuhr sie etwa nur von anderen Einrichtungen, dass bei einem Wechsel ein Überleitungsschein nötig sei. Den habe sie nur auf Bitten erhalten. Zudem habe sie in der Presse von der Schließung erfahren. Auf Nachfrage hin sei ihr mitgeteilt worden, dass eine E-Mail an die Familie geschickt worden sei. „Die ist aber nie angekommen“, sagt sie. Angeblich habe dem Träger eine falsche Adresse vorgelegen. Das aber bezweifelt die Angehörige: „Meine Mutter war dort seit drei Jahren untergebracht, die Mailadresse lag seither vor“, sagt sie. Alternativ habe es auch keinen Anruf gegeben, obwohl auch die Telefonnummer vorgelegen habe. „Alle waren mit der Situation überfordert, was man auch nachvollziehen kann“, sagt eine andere Angehörige. Man habe sich bemüht, aber sei gescheitert.

Ein weiterer Angehöriger berichtet, die Mail habe ihn kurz vor Erscheinen der Pressemitteilung im Internet erreicht. Daraufhin habe er sich gleich um einen Platz in Sohren bemüht – und diesen auch ergattert. „Leider ist meine Mutter nun getrennt von ihrer Freundin untergebracht“, bedauert er. Auch die Eingewöhnung in das etwas andere Konzept falle ihr noch schwer. Doch für ihn stand die Distanz zum Wohnort im Vordergrund. „In Sohren bin ich nach der Arbeit schnell, Rheinböllen wäre da umständlicher“, sagt er. Ähnlich geht es auch einer Angehörigen eines Bewohners, der nun in Rheinböllen untergebracht ist. „Das sind jeden Tag 50 Kilometer“, sagt sie. Auf den täglichen Besuch will sie aber nicht verzichten.

Mehr als die Hälfte in trägereigenen Einrichtungen

Wie ein Sprecher der Franziskanerbrüder erklärt, seien mehr als die Hälfte der Bewohner mittlerweile in trägereigenen Einrichtungen untergebracht. Zudem habe der Träger viel Unterstützung der umliegenden Häuser erfahren, worüber er sehr dankbar sei. „Wir sind dankbar für die kollegiale Zusammenarbeit mit den umliegenden Einrichtungen sowie dem tatkräftigen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt er. Das kann einer der Angehörigen bestätigen: „Die Mitarbeiter vor Ort haben uns gut unterstützt“, sagt er, insgesamt sei er immer zufrieden gewesen. Neben den eigenen Häusern hätten auch umliegende Institutionen Wohnplätze und pflegerische Kapazitäten bereitgestellt, berichtet der Sprecher.

„Wir bedauern die Schließung der Einrichtung in Kirchberg und freuen uns gleichzeitig, dass wir hier unterstützen können.“

Sprecherin der Emeis Deutschland GmbH

„Auch wir haben Anfragen erhalten, haben aber kaum bis keine Kapazitäten“, sagt eine Sprecherin der Stiftung Kreuznacher Diakonie. In Simmern etwa habe die Stiftung 83 Bewohner und keine freien Plätze, auch in Sohren sei es eng. „Da ist es schwierig, die Schließung in Kirchberg aufzufangen“, sagt sie. Auch das Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum in Simmern dient nun als Ausweichadresse. „Wir bedauern die Schließung der Einrichtung in Kirchberg und freuen uns gleichzeitig, dass wir hier unterstützen können“, sagt eine Sprecherin der Emeis Deutschland GmbH, Träger der Einrichtung in Simmern. Drei Bewohner habe das Zentrum bereits aufgenommen, für zwei weitere sei die Aufnahme geplant. „Wir wissen, dass dies für die Bewohnerinnen und Bewohner immer auch eine Herausforderung und Belastung ist, deshalb unterstützen wir, so gut es geht, um den Umzug so angenehm wie möglich zu gestalten“, sagt sie. In Simmern gebe es aktuell 113 Bewohnerplätze, das Haus sei gut ausgelastet – auch, weil neue Bewohneraufnahmen und Plätze zur Kurzzeitpflege fest geplant seien.

Bettenangebot wird insgesamt kleiner

Jede Schließung sorge für Verunsicherung – sowohl bei den Bewohnern, als auch bei den Angehörigen –, und mit ihr beginne die Suche nach einem neuen Platz. „Es bedeutet gleichzeitig aber auch, dass in Zukunft in der Region weniger Plätze zur Verfügung stehen, sodass die Suche nach einem Platz noch herausfordernder wird“, sagt sie. Mitunter müssten dann auch Einrichtungen in Betracht gezogen werden, die weiter weg seien. „Eine Vorstellung, die für niemanden schön ist. Denn je weiter weg man von seiner Familie oder seinem gewohnten Umfeld ist, desto größer ist das Risiko der sozialen Isolation“, betont die Sprecherin. Besonders der Fachkräftemangel werde jedoch dazu führen, dass das Bettenangebot in Deutschland insgesamt kleiner werde, ist sie sicher. Daher sei Emeis stets auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal und setze auf Aus- und Weiterbildung. Gleiches gilt für die Stiftung Kreuznacher Diakonie. „Die größte Herausforderung ist ganz klar, Pflegefachkräfte zu finden“, sagt die Sprecherin des Bad Kreuznacher Trägers. „Wir brauchen dringend Personal und sind immer auf der Suche“, sagt sie.

„Je weiter weg man von seiner Familie oder seinem gewohnten Umfeld ist, desto größer ist das Risiko der sozialen Isolation.“

Sprecherin der Stiftung Kreuznacher Diakonie

Zudem sei der Pflegesektor seit Jahren deutlich unterfinanziert, macht ihre Kollegin der Emeis Deutschland GmbH deutlich. „Die stetig steigenden Kosten für Energie, Lebensmittel und Mieten führen dazu, dass in einigen Fällen das Betreiben von Senioreneinrichtungen defizitär ist“, sagt sie. Denn die Pflegesätze würden nicht im gleichen Maße steigen wie die Kosten. Das ist etwas, was die Franziskanerbrüder nun schmerzlich zu spüren bekommen, denn auch sie nennen die „in der Pflegebranche vorherrschenden Herausforderungen in der Finanzierung“ und den anhaltenden Fachkräftemangel als Auslöser für die Insolvenz. Seit Juni 2024 befindet sich der Verein in einem Eigenverwaltungsverfahren. Ziel dabei sei eine nachhaltige und zukunftsfähige Neuausrichtung der Standorte und Dienste.

Und was geschieht mit dem Gebäude in Kirchberg, das erst vor zehn Jahren eröffnet wurde? „Im Sanierungsverfahren der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz führen wir parallel fortlaufend Gespräche zu allen Einrichtungen, Standorten und Diensten unseres Vereins. Diese Gespräche finden sowohl mit politischen Entscheidungsträgern als auch mit möglichen Partnern statt“, teilt der Sprecher mit. Ziel sei es, tragfähige Lösungen im Sinne einer langfristigen Versorgungssicherheit zu entwickeln. „Sobald alle Entscheidungsprozesse abgeschlossen sind, werden wir die Ergebnisse proaktiv kommunizieren“, heißt es abschließend.