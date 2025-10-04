Mit insgesamt 100.000 Euro ist der Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz dotiert. In diesem Jahr konnten sich 26 Kinos über Preisgelder freuen. Die Verleihung fand in diesem Jahr im Pro-Winzkino in Simmern statt.
Lesezeit 2 Minuten
Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck hat am Donnerstagabend, 2. Oktober, im Pro-Winzkino Simmern den Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Bereits zum 34. Mal ehrt das Land mit diesem Preis die engagierte Arbeit von Kinos, die mit einem besonders anspruchsvollen Programm das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz bereichern, erklärt das Ministerium in einer Pressemitteilung.