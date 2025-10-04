Land zeichnet Programme aus Hauptpreise gehen an Kinos in Kaiserslautern und Trier 04.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Mannschaft des Union-Studios für Filmkunst aus Kaiserslautern - die auch hinter dem Provinz Programmkino Enkenbach-Alsenborn steckt -, konnte einen der beiden Hauptpreise in Empfang nehmen. Den Preis überreichte Staatssekretär Jürgen Hardeck (rechts). Werner Dupuis

Mit insgesamt 100.000 Euro ist der Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz dotiert. In diesem Jahr konnten sich 26 Kinos über Preisgelder freuen. Die Verleihung fand in diesem Jahr im Pro-Winzkino in Simmern statt.

Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck hat am Donnerstagabend, 2. Oktober, im Pro-Winzkino Simmern den Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Bereits zum 34. Mal ehrt das Land mit diesem Preis die engagierte Arbeit von Kinos, die mit einem besonders anspruchsvollen Programm das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz bereichern, erklärt das Ministerium in einer Pressemitteilung.







