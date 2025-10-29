Ausstellung im Schloss Hauderer laden in Simmern zu virtuellem Waldrundgang Werner Dupuis 29.10.2025, 10:00 Uhr

i In opulenten Farben hat Karl Kaul (2. von links), Gründer und Senior der Hauderer, den herbstlichen Wald auf seinem Gemälde verewigt. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Lebens- und Kulturraum oder nur Ort, an dem Bäume wachsen: Der Wald hat unterschiedliche Bedeutungen für die Menschen. Auch für Kunstschaffende, wie die Jahresausstellung der Hauderer deutlich macht, die derzeit im Schloss in Simmern zu sehen ist.

Die Mehrzahl der Deutschen hat einen besonderen Bezug zum Wald. Für viele ist er mehr als nur ein Ort, an dem Bäume wachsen, für sie ist der Wald ein Lebens- und folglich ein Kulturraum. Grund genug für die Hauderer, den Wald zum Thema ihrer Jahresausstellung 2025 zu machen.







