Jahresrückblick 2025 Hat das Spectaculum Oberwesel eine Zukunft oder nicht? Philipp Lauer 29.12.2025, 08:00 Uhr

i Mit seiner Langfanfare sorgte der "Magister von Winterfeldt" für die passende Musik in den Oberweseler Gassen. Doch der "Wegelaberer", wie er sich selbst nennt, begeistert nicht nur musikalisch. Werner Dupuis

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Im Juni bewegte die Menschen über die Region hinaus die Nachricht, dass das Mittelalterliche Spectaculum Oberwesel wohl vor dem Aus steht.

Die Veranstalter des Spectaculum, der Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel, hat am 12. Juni auf einer Mitgliederversammlung beschlossen und darüber informiert, dass es das beliebte Mittelalterfest nicht mehr geben wird. Als Grund nannte der Vereinsvorsitzende Joachim Fladl, die Auflagen seien organisatorisch und finanziell nicht mehr zu stemmen für den Verein, der das beliebte Fest mit ehrenamtlichem Engagement alle ...







