Firma in Wiebelsheim Hat das Dieselleck die Sander Gruppe getroffen? Daniel Rühle 22.03.2026, 10:19 Uhr

i Die Firma Sander liegt unmittelbar neben der Pipeline, aus der am 11. März Diesel ausgetreten ist. Inwiefern ist der Caterer betroffen? Philipp Lauer

Die Umweltkatastrophe nach dem Dieselaustritt im Hunsrück trifft viele unterschiedliche Anlieger. Einer davon ist die Sander Gruppe. Der bekannte Caterer liegt unmittelbar an der Austrittsstelle. Unsere Zeitung hat bei Sander nachgehört.

Es ist etwas mehr als eine Woche her, da entwichen noch nicht abschätzbare Mengen Diesel aus einer Pipeline im Hunsrück beim Gewerbegebiet Wiebelsheim. Direkt daneben gelegen: Die Firma Sander, einer der größten Lebensmittelproduzenten und Caterer im Land.







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