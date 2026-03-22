Die Umweltkatastrophe nach dem Dieselaustritt im Hunsrück trifft viele unterschiedliche Anlieger. Einer davon ist die Sander Gruppe. Der bekannte Caterer liegt unmittelbar an der Austrittsstelle. Unsere Zeitung hat bei Sander nachgehört.
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Es ist etwas mehr als eine Woche her, da entwichen noch nicht abschätzbare Mengen Diesel aus einer Pipeline im Hunsrück beim Gewerbegebiet Wiebelsheim. Direkt daneben gelegen: Die Firma Sander, einer der größten Lebensmittelproduzenten und Caterer im Land.