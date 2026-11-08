Erstes Dorffest begeistert
Hasselbacher Wintermarkt feiert erfolgreiche Premiere
Ines Dittmann bietet Farb- und Stilberatungen für Frauen an, die ihre Natürlichkeit zum Strahlen bringen soll.
Ines Dittmann bietet Farb- und Stilberatungen für Frauen an, die ihre Natürlichkeit zum Strahlen bringen soll.
Marie Pörsch

Der neue Wintermarkt in Hasselbach begeisterte mit handgemachten Geschenkideen und einer warmen, gemeinschaftlichen Atmosphäre. Ein kleiner, aber lebendiger Auftakt zur Vorfreude auf die Festtage.

Lesezeit 2 Minuten
Am Samstag, 7. November, feierte der Wintermarkt seine Premiere. Der von den Landfrauen organisierte Markt im Gemeindehaus in Hasselbach bot eine gute Möglichkeit, sich auf den Winter und die Weihnachtszeit einzustimmen. Mit Waffeln, Punsch, Popcorn und vielfältigen kreativen Ständen war für die Besucher gut gesorgt.
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