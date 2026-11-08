Der neue Wintermarkt in Hasselbach begeisterte mit handgemachten Geschenkideen und einer warmen, gemeinschaftlichen Atmosphäre. Ein kleiner, aber lebendiger Auftakt zur Vorfreude auf die Festtage.
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Am Samstag, 7. November, feierte der Wintermarkt seine Premiere. Der von den Landfrauen organisierte Markt im Gemeindehaus in Hasselbach bot eine gute Möglichkeit, sich auf den Winter und die Weihnachtszeit einzustimmen. Mit Waffeln, Punsch, Popcorn und vielfältigen kreativen Ständen war für die Besucher gut gesorgt.