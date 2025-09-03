Der Ferienhof Hardthöhe in Oberwesel vereint Wellness und Natur. Dafür erhält er eine ganz besondere Auszeichnung: Er ist der erste offiziell anerkannte UrlaubsWellnesshof in ganz Rheinland-Pfalz. Was macht das Domizil im Mittelrheintal so besonders?

Wellnessurlaub oder lieber Zeit in der Natur verbringen? Diese Entscheidung steht oft am Anfang der Urlaubsplanung. Der Ferienhof Hardthöhe in Oberwesel ermöglicht es, beides zu verbinden. Für sein vielfältiges Angebot ist er nun mit dem Qualitätszeichen „Qualitätsgeprüfter UrlaubsWellnesshof“ ausgezeichnet worden – als erster Urlaubshof in Rheinland-Pfalz. Doch was bedeutet das genau? Und wie kam es dazu?

Bereits seit 1974 gibt es den Hof Hardthöhe in Oberwesel, aktuell führt Christina Theis ihn zusammen mit ihrem Mann in dritter Generation. Ihre Großeltern, Gerta und Erich Lanius, haben den damals noch rein landwirtschaftlichen Betrieb gegründet. Mit Urlaub auf dem Bauernhof ging es erst 1994 los. „Meine Eltern haben mit vier Ferienhäusern angefangen und im Laufe der Jahre ist immer mehr dazu gekommen“, sagt die Junior-Chefin.

i In diesem Chalet haben Gäste einen direkten Blick auf den im Tal gelegenen Rhein. Christopher Arnoldi

Anfangs hatten die Gäste nur die Möglichkeit, sich in ihren Häusern selbst zu versorgen, bis heute ist das Angebot deutlich gewachsen. Insgesamt 16 Wohneinheiten hat der Hof, bestehend aus Ferienwohnungen und Häusern. Eine Besonderheit stellen die sechs Chalets da, darunter vier Rheinblick-Chalets, die viel Platz und Komfort sowie einen direkten Blick auf das Rheintal und die mittelalterliche Schönburg von Oberwesel bieten.

Neben einem Frühstücksbuffet, das die Gäste für ihren Aufenthalt dazu buchen können, bietet der Hof zudem jeden Nachmittag Kaffee und Kuchen an und an verschiedenen Abenden in der Woche auch ein Buffet. Die Gäste können sich auch selbst versorgen. „Dafür haben wir einen Brötchenservice sowie unseren Hofladen mit regionalen Produkten, der 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Das wird super angenommen“, betont Theis.

i Die Aufschrift auf der Bank "Hier bitte einfach nur dasitzen" beschreibt die Philosophie des Ferienhofes gut. Zahlreiche Wellnessangebote laden zum Entspannen ein. Chefin Christina Theis freut sich, dass ihr Hof nun dafür ausgezeichnet wurde. Lara Kempf

Der Hof hat sich vom klassischen Bauernhof zum Family Resort & Farm entwickelt. Neben Pferden und Ponys beherbergt er auch Kühe, Ziegen, Esel und Kleintiere wie Hasen oder Meerschweinchen. Auch zahlreiche Angebote für Kinder gibt es. Sie können Reitkurse machen, sich in der Spielscheune, auf dem Abenteuerspielplatz oder im Indoor-Spieleland austoben. „Deswegen machen bei uns auch vorrangig Familien Urlaub.“

Seit einigen Jahren hat sich der Hof zudem auf den Urlaub mit Kleinkindern bis sechs Jahren spezialisiert. Alle Ferienhäuser sind mit den nötigen Utensilien wie beispielsweise einem Wickeltisch oder Steckdosensicherungen ausgestattet. Was nicht vorhanden ist, kann kostenfrei ausgeliehen werden. Dafür wurde der Hof bereits im Jahr 2020 mit dem Qualitätszeichen „UrlaubsKinderhof“ ausgezeichnet – damals ebenfalls als erster im Land.

i Auch die kleinsten Gäste können beim speziell für Kinder entwickelten "Kids Spa" entspannen. Hanna Witte

Um auch den Eltern im Urlaub Entspannung zu ermöglichen, liegt der Fokus des Hofes s chon seit einigen Jahren darauf, eine Auszeit auf dem Bauernhof mit Wellnessangeboten zu kombinieren. Deshalb war auch schnell klar, dass er bei der vom Bundesverband für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland neu eingeführten Qualitätskategorie „UrlaubsWellnesshof“ teilnehmen wollte. Da viele der Wohneinheiten eine eigene Sauna oder Infrarotkabine haben, es einen Wellnessbereich mit Massage- und Kosmetikangeboten sowie einen Outdoor-Pool gibt, waren die Voraussetzungen für die Auszeichnung gegeben. „Zudem können Eltern eine Kinderbetreuung buchen, wenn sie selbst mal die Wellnessangebote nutzen wollen.“

Obwohl der Verband von sich aus auf den Hof zukam und eine Bewerbung um das Qualitätszeichen angeregt hat, hat Theis nicht direkt damit gerechnet, auch ausgewählt zu werden. Man habe es gehofft. „Als es dann passiert ist, haben wir uns sehr über die Wertschätzung gefreut.“ Vor allem für das Team sei es eine tolle Belohnung. Damals als Familienbetrieb begonnen, sind es heute fast 50 Mitarbeiter auf dem Hof. „Wir sind ein schönes zusammengewachsenes Team“, betont Theis.

Neben der Auszeichnung als „UrlaubsKinderhof“ und „UrlaubsWellnesshof“ ist der Hof auch rheinland-pfälzischer Tourismuspreis-Gewinner in der Kategorie „Gastgeber des Jahres 2024“. „Das hat uns besonders stolz gemacht, weil wir damit erstmals auf Hotel-Ebene gemessen wurden.“

Auszeichnung „UrlaubsWellnesshof“

Es gibt acht spezifische Qualitätszeichen für ländliche Urlaubsformen, die der Bundesverband für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland mit seinen 12 Landesverbänden entwickelt hat. Dazu gehören Qualitätszeichen für den Landurlaub, den Bauern-, Winzer-, Reiter-, Kinder-, Obst-, Fischer- sowie Erlebnishof.

Der „Qualitätsgeprüfte UrlaubsWellnesshof“ ist das neueste Qualitätszeichen in der Reihe. Es zeichnet Ferienhöfe aus, die mit einer hochwertigen Wellness-Ausstattung aus heimischen Materialien, natürlichem Ruhebereich mit Sitz- und Liegeflächen zum Entspannen, vielseitigen Wellnessangeboten und gesunden Lebensmitteln aus eigener oder regionaler Erzeugung überzeugen. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Betriebe 23 Pflichtkriterien sowie mindestens fünf von 13 Zusatzkriterien erfüllen, Wellnessangebote direkt am Hof bieten und sich alle drei Jahre prüfen lassen.