Vor 50 Jahren schlossen Hannelore und Wilhelm Enk den Bund fürs Leben. Das Paar aus Bergenhausen heiratete in Simmern standesamtlich, der Gottesdienst war in Pleizenhausen. Heute gratulieren Familie, Freunde und die Dorfgemeinschaft zum Jubelfest.

Ihre Goldene Hochzeit feiern die Eheleute Hannelore und Wilhelm Enk aus Bergenhausen. Heute vor einem halben Jahrhundert schlossen sie vor dem Standesamt in Simmern den Bund fürs Leben. Die kirchliche Trauung fand in Pleizenhausen statt. Die Jubilarin stammt aus Rödern, auf der Schneidemühle ist sie groß geworden. Sie machte eine Ausbildung als Friseurin, Schere und Kamm tauschte sie später mit dem Lenkrad eines Busses. 27 Jahre war sie als Chauffeurin mit einem Reisebus unterwegs. Ihr Ehemann ist in Bergenhausen geboren und aufgewachsen. Er wurde Landwirt, ist im Zuge des Strukturwandels in die Industrie gewechselt, und arbeitete unter anderem 32 Jahre bei Teves/Continental in Rheinböllen. Im Nebenerwerb übernahm er bis heute die Wartung von Feuerlöschern. Passend dazu war er viele Jahre Wehrleiter in Bergenhausen. Sechs Jahre lang trug er auch Verantwortung als Ortsbürgermeister. Zum Jubelfest gratulieren ein Sohn, Verwandte, Freunde und die ganze Dorfgemeinschaft.