Kirchenkreis Simmern-Trarbach Hannah Ruzicka und Jannik Hoffmann grooven sich ein Charlotte Krämer-Schick 10.11.2026, 23:00 Uhr

i Bei Hannah Ruzicka und Jannik Hoffmann muss man kein Profi sein, auch Gelegenheitsmusiker mit Spaß an der Freude sind bei ihren Projekten willkommen. Als neue Popkantoren des Kirchenkreises Simmern-Trarbach wollen sie etwa mit 1000 Sängern eine rockige Weihnachtsgeschichte auf die Bühne bringen. Charlotte Krämer-Schick

Jahrhunderte alte Lieder in Gottesdiensten sprechen vor allem junge Leute kaum an. Einen anderen Weg wollen die neuen Popkantoren des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Hannah Ruzicka und Jannik Hoffmann, gehen. Sie wollen mehr Groove bringen.

Ob erfahrener Chorsänger, absoluter Neuling oder „Unter der Dusche“-Sänger, bei Hannah Ruzicka und Jannik Hoffmann ist jeder willkommen. Hauptsache, er hat Spaß am gemeinsamen Musizieren. Und dabei geht es häufig fetzig zu. Seit September sind die beiden die neuen Popkantoren des Kirchenkreises Simmern-Trarbach.







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