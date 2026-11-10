Jahrhunderte alte Lieder in Gottesdiensten sprechen vor allem junge Leute kaum an. Einen anderen Weg wollen die neuen Popkantoren des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Hannah Ruzicka und Jannik Hoffmann, gehen. Sie wollen mehr Groove bringen.
Lesezeit 4 Minuten
Ob erfahrener Chorsänger, absoluter Neuling oder „Unter der Dusche“-Sänger, bei Hannah Ruzicka und Jannik Hoffmann ist jeder willkommen. Hauptsache, er hat Spaß am gemeinsamen Musizieren. Und dabei geht es häufig fetzig zu. Seit September sind die beiden die neuen Popkantoren des Kirchenkreises Simmern-Trarbach.