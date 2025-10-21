Von Hexe bis Horror-Clown Halloween im Hunsrück: Das sind die Kostümtrends 21.10.2025, 11:00 Uhr

i Bettina Porz ist in der Kostümabteilung von Spielwaren Meinhardt in Sohren auch zuständig für skurile Klamotten und Accessoires zu Halloween. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Am 31. Oktober ist es wieder so weit: Es ist Halloween. Menschen verkleiden sich und die Nacht steht ganz im Zeichen von Geistern und Untoten. Doch welche Rolle spielt das Gruselfest im Hunsrück? Und wie kostümieren sich die Menschen am Liebsten?

Ob als Hexe, Gespenst oder Horror-Clown: Sich zu Halloween zu verkleiden, ist längst nicht mehr nur in Amerika Tradition. Im Laufe der 1990er-Jahre wurde der ursprünglich in Irland entstandene Brauch von Amerika nach Deutschland getragen. Seitdem wird das Gruselfest auch hierzulande immer populärer.







Artikel teilen

Artikel teilen