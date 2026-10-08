Förderung aus Bundesprogramm
Hallenbad Sohren-Büchenbeuren wird energetisch saniert
Das Hallenbad Sohren-Büchenbeuren wird energetisch saniert. Auch soll es eine neue Lüftungsanlage bekommen.
Das Hallenbad Sohren-Büchenbeuren wird energetisch saniert. Auch soll es eine neue Lüftungsanlage bekommen.
Werner Dupuis

Die Lüftungsanlage ist veraltet, auch eine neue Dämmung muss her: Im Hallenbad Sohren-Büchenbeuren steht eine energetische Sanierung an. Die Kosten muss die VG Kirchberg nicht alleine stemmen, sie bekommt Unterstützung vom Bund.

Lesezeit 2 Minuten
Damit Schwimmer im Hallenbad Sohren-Büchenbeuren ihre Bahnen ziehen können, muss nicht nur das Wasser warm sein. Auch die Technik hinter den Kulissen muss funktionieren – und genau dort besteht Handlungsbedarf. Die Lüftungsanlage ist bereits 30 Jahre alt, Feuchtigkeit setzt dem Gebäude zu.
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