Förderung aus Bundesprogramm Hallenbad Sohren-Büchenbeuren wird energetisch saniert Annalena Bischoff 08.10.2026, 19:00 Uhr

i Das Hallenbad Sohren-Büchenbeuren wird energetisch saniert. Auch soll es eine neue Lüftungsanlage bekommen. Werner Dupuis

Die Lüftungsanlage ist veraltet, auch eine neue Dämmung muss her: Im Hallenbad Sohren-Büchenbeuren steht eine energetische Sanierung an. Die Kosten muss die VG Kirchberg nicht alleine stemmen, sie bekommt Unterstützung vom Bund.

Damit Schwimmer im Hallenbad Sohren-Büchenbeuren ihre Bahnen ziehen können, muss nicht nur das Wasser warm sein. Auch die Technik hinter den Kulissen muss funktionieren – und genau dort besteht Handlungsbedarf. Die Lüftungsanlage ist bereits 30 Jahre alt, Feuchtigkeit setzt dem Gebäude zu.







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