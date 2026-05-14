Dass Kastellaun ein neues Hallenbad bekommt, ist bereits seit Längerem beschlossene Sache. Ob der Neubau auch mit einem Cabriodach ausgestattet sein soll, war bis jetzt unklar. Nun votierte der Rat dafür – allerdings längst nicht einstimmig.
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Mit Abstand dickster Brocken auf der Wunschliste von Bürgermeister Christian Keimer und des Kastellauner Verbandsgemeinderates ist der Neubau des Hallenbades. In vielen Sitzungen und Ausschüssen wurde bereits über das Millionenprojekt beraten. Der Abriss des bisherigen Gebäudes ist beschlossen, ein Planungsauftrag für das „epochale Projekt“ – so Originalton Keimer – erteilt.