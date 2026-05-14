Knappe Abstimmung im Rat
Hallenbad Aquafit in Kastellaun bekommt Cabriodach
Von der Optik her strahlt auch nach 60 Jahren noch das Kastellauner Schwimmbad in der Sonne. Die technische Infrastruktur und Mä
Von der Optik her strahlt auch nach 60 Jahren noch das Kastellauner Schwimmbad in der Sonne. Die technische Infrastruktur und Mängel am Gebäude sprechen eine andere Sprache. Darum soll ein neues Hallenbad gebaut werden.
Werner Dupuis

Dass Kastellaun ein neues Hallenbad bekommt, ist bereits seit Längerem beschlossene Sache. Ob der Neubau auch mit einem Cabriodach ausgestattet sein soll, war bis jetzt unklar. Nun votierte der Rat dafür – allerdings längst nicht einstimmig.

Lesezeit 3 Minuten
Mit Abstand dickster Brocken auf der Wunschliste von Bürgermeister Christian Keimer und des Kastellauner Verbandsgemeinderates ist der Neubau des Hallenbades. In vielen Sitzungen und Ausschüssen wurde bereits über das Millionenprojekt beraten. Der Abriss des bisherigen Gebäudes ist beschlossen, ein Planungsauftrag für das „epochale Projekt“ – so Originalton Keimer – erteilt.

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