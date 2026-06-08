Zwei Bremer verurteilt Haftstrafen für Überfälle auf Hunsrücker Tankstellen Christine Jäckel 08.06.2026, 18:00 Uhr

i Weil sie im Juli 2025 die Tankstellen in Rheinböllen und Kastellaun sowie einen Supermarkt in Bremen überfallen haben, verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach zwei 28 und 31 Jahre alte Männer zu Freiheitsstrafen. Christine Jäckel

Mehrfacher Diebstahl mit einer Waffe in der Hand inklusive Verfolgungsjagd über die A61. Vor dem Landgericht Bad Kreuznach mussten sich zwei Männer aus Bremen verantworten. Nun ist ein Urteil gefallen.

Sie hatten im Juli letzten Jahres die Tankstellen in Rheinböllen und Kastellaun sowie einen Supermarkt in Bremen überfallen. Dafür verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 28-Jährigen zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe und einen mitangeklagten 31-Jährigen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.







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