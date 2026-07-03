Autos bleiben in der Stadt
Hängeseilbrücke soll Freizeitwert in Boppard steigern
Die "Blackforestline" in Todtnau ist eine der drei Hängeseilbrücken, die ein Tochterunternehmen von Eberhardt Bewehrungsbau bere
Die "Blackforestline" in Todtnau ist eine der drei Hängeseilbrücken, die ein Tochterunternehmen von Eberhardt Bewehrungsbau bereits realisiert hat. Die Brücke in Boppard könnte relativ ähnlich aussehen.
Michael Corona

Erst vor wenigen Tagen hat der Stadtrat grünes Licht für die Planung der Hängeseilbrücke in Boppard gegeben – doch die Visionen für das Projekt sind bereits konkret. Wie Besucher zu der Brücke kommen und wie die Attraktion aussehen könnte.

Lesezeit 2 Minuten
Nach mehrmonatigen Vorberatungen hat der Bopparder Stadtrat Anfang der Woche entschieden: Die Planungen für den Bau der Hängeseilbrücke können beginnen. Auch wenn das Verfahren noch ganz am Anfang steht, hat der Investor, Eberhardt Bewehrungsbau, bereits genaue Vorstellungen von der Umsetzung.

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