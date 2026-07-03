Erst vor wenigen Tagen hat der Stadtrat grünes Licht für die Planung der Hängeseilbrücke in Boppard gegeben – doch die Visionen für das Projekt sind bereits konkret. Wie Besucher zu der Brücke kommen und wie die Attraktion aussehen könnte.
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Nach mehrmonatigen Vorberatungen hat der Bopparder Stadtrat Anfang der Woche entschieden: Die Planungen für den Bau der Hängeseilbrücke können beginnen. Auch wenn das Verfahren noch ganz am Anfang steht, hat der Investor, Eberhardt Bewehrungsbau, bereits genaue Vorstellungen von der Umsetzung.