Kommt neue Attraktion? Hängeseilbrücke Boppard: Stadtrat diskutiert Thematik Lara Kempf 23.06.2026, 10:00 Uhr

i Sieht es so – wie hier auf der Geierlay im Hunsrück – bald im Ewigbachtal in Boppard aus? Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Beim Thema Hängeseilbrücke Boppard könnte es bald ernst werden. Nachdem ein Unternehmen Interesse am Bau bekundet hatte und das Vorhaben in verschiedenen Gremien bereits diskutiert wurde, könnte der Stadtrat nun über das weitere Vorgehen entscheiden.

Kommt sie oder kommt sie nicht? Die mögliche Hängeseilbrücke in Boppard beschäftigt seit Wochen die öffentliche Diskussion. Die Frage, ob die Attraktion nun wirklich realisiert werden soll oder nicht, schwebt dabei über allem. Nun könnte es bald Klarheit geben.







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