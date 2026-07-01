Stadtrat entscheidet
Hängeseilbrücke Boppard soll geplant werden
Geht es nach dem Stadtrat, soll es - wie hier in Mörsdorf - bald auch in Boppard eine Hängeseilbrücke geben.
Geht es nach dem Stadtrat, soll es - wie hier in Mörsdorf - bald auch in Boppard eine Hängeseilbrücke geben.
Heidrun Braun

Eine Hängeseilbrücke für Boppard – ja oder nein? Nach wochenlangen Vorberatungen hat der Stadtrat nun beschlossen, das Projekt auf den Weg zu bringen. Doch nicht bei allen Ratsmitgliedern stößt das Vorhaben auf Zustimmung.

Lesezeit 3 Minuten
Die Entscheidung ist gefallen: Der Bopparder Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für den Bau einer Hängeseilbrücke über dem Ewigbachtal ausgesprochen. Der Beschlussfassung gingen jedoch einige Diskussionen voraus.Rückblick: Angestoßen wurde das Vorhaben von dem Unternehmen Eberhard Bewehrungsbau aus Riedlingen, das die Brücke gerne bauen und betreiben würde.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren