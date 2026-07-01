Stadtrat entscheidet Hängeseilbrücke Boppard soll geplant werden Lara Kempf 01.07.2026, 10:00 Uhr

i Geht es nach dem Stadtrat, soll es - wie hier in Mörsdorf - bald auch in Boppard eine Hängeseilbrücke geben. Heidrun Braun

Eine Hängeseilbrücke für Boppard – ja oder nein? Nach wochenlangen Vorberatungen hat der Stadtrat nun beschlossen, das Projekt auf den Weg zu bringen. Doch nicht bei allen Ratsmitgliedern stößt das Vorhaben auf Zustimmung.

Die Entscheidung ist gefallen: Der Bopparder Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für den Bau einer Hängeseilbrücke über dem Ewigbachtal ausgesprochen. Der Beschlussfassung gingen jedoch einige Diskussionen voraus.Rückblick: Angestoßen wurde das Vorhaben von dem Unternehmen Eberhard Bewehrungsbau aus Riedlingen, das die Brücke gerne bauen und betreiben würde.







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