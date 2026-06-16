Während die Geierlay Brücke zwischen Mörsdorf und Sosberg frei zugänglich ist, würde die mögliche Hängeseilbrücke in Boppard voraussichtlich Eintritt kosten. Projektleiter Roland Haag erklärt, was genau das Unternehmen plant.
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Bekommt Boppard in den nächsten Jahren wirklich eine Hängeseilbrücke? Diese Frage ist aktuell noch offen. Doch auch wenn die Planungen noch am Anfang stehen, hat das Unternehmen, das die Brücke gerne bauen würde, bereits klare Vorstellungen, wie die Rahmenbedingungen der Attraktion sein sollen.