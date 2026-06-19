Die einen sehen Potenzial in dem Projekt, die anderen wittern Probleme: Die mögliche Hängeseilbrücke in Boppard ist aktuell auch in den sozialen Medien ein Thema. Worüber die Nutzer diskutieren.
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Noch ist das Vorhaben, in Boppard eine Hängeseilbrücke zu bauen, nur eine Idee. Erst bei der nächsten Stadtratssitzung am Montag, 29. Juni, entscheidet der Rat über das weitere Vorgehen in dem Projekt. Trotzdem sorgt die mögliche Attraktion bereits jetzt für viel Gesprächsstoff – vor allem in den sozialen Medien.