Projekt sorgt für Diskussionen Hängeseilbrücke Boppard polarisiert in sozialen Medien Lara Kempf 19.06.2026, 10:00 Uhr

i Wie die Hängeseilbrücke Geierlay in Mörsdorf könnte auch die mögliche Brücke in Boppard eine Touristenattraktion werden. Aktuell sorgt sie aber noch für geteilte Meinungen - vor allem in den sozialen Medien. Marc Zimmer. picture alliance / imageBROKER

Die einen sehen Potenzial in dem Projekt, die anderen wittern Probleme: Die mögliche Hängeseilbrücke in Boppard ist aktuell auch in den sozialen Medien ein Thema. Worüber die Nutzer diskutieren.

Noch ist das Vorhaben, in Boppard eine Hängeseilbrücke zu bauen, nur eine Idee. Erst bei der nächsten Stadtratssitzung am Montag, 29. Juni, entscheidet der Rat über das weitere Vorgehen in dem Projekt. Trotzdem sorgt die mögliche Attraktion bereits jetzt für viel Gesprächsstoff – vor allem in den sozialen Medien.







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