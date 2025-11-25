Vor Kreisverwaltung in Simmern „Hände weg vom Soon“: Demo gegen Windräder im Hunsrück 25.11.2025, 16:00 Uhr

i "Keine weiteren Windkraftanlagen im Wald" und "Rettet den Soonwald und Lützelsoon" hatten sich die Demonstranten auf die Schilder geschrieben. Philipp Lauer

Die Sorge vor weiteren Windrädern im Rhein-Hunsrück-Kreis und besonders im Soonwald bringt Menschen auf die Straße. Am Montag beteiligten sich mehr als 150 Menschen an einer Demo in Simmern. Das sind die Gründe für den Protest und die Forderungen:

Gegen Windkraft im Soonwald und weitere Windräder im Rhein-Hunsrück-Kreis haben mehr als 150 Menschen am Montagmittag vor der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück demonstriert. Aufgerufen hatte das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur.Anlass war die Befürchtung, dass die Änderung des Landeswindenergiegebietegesetzes (LWindGG) zur Ausweisung weiterer Flächen für Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis führen und auch der Soonwald bebaut werden könnte.







