Prozess am Landgericht Haben sie Tankstellen im Hunsrück überfallen? Christine Jäckel 09.03.2026, 20:00 Uhr

Zwei 28 und 30 Jahre alte Männer aus Bremen müssen sich unter anderem wegen zweier Überfälle auf Tankstellen in Rheinböllen und Kastellaun vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.

Nach einem Raub in der Aral-Tankstelle in Rheinböllen ging es in einer spektakulären Fluchtfahrt nach Bonn. Zwei Männer müssen sich nun vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.

Zu der langen Liste der Anklage gegen zwei 28 und 30 Jahre alte Männer aus Bremen zählen die Überfälle auf die Tankstellen in Kastellaun und Rheinböllen. Zu diesen Vorwürfen haben sich die Angeklagten bisher eben sowenig geäußert wie zu dem weitaus schwereren Vorwurf des versuchten Mordes, der eine Verfolgungsjagd in Bonn betrifft.







