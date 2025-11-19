Gute Nachrichten für Kitas im Rhein-Hunsrück-Kreis

Fünf Kindergärten und ein Jugendzentrum im Rhein-Hunsrück-Kreis können sich freuen: Der Jugendhilfeausschuss des Kreises hat diverse Zuschüsse gewährt und eine Kita in den Bedarfsplan aufgenommen. Aber es gab auch lange Gesichter.
Die Kindergartenlandschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis befindet sich in einem Wandel. In zahlreichen Ortsgemeinden entstehen neue Einrichtungen, bestehende werden vergrößert oder modernisiert. Da ist jeder Euro willkommen. Der Jugendhilfeausschuss des Kreises hatte in seiner jüngsten Sitzung eine ganze Reihe von Anträgen abzuarbeiten.