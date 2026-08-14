Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Gute Nachbarn sind Gold wert
Hilfsbereite und rücksichtsvolle Nachbarn können den Alltag deutlich erleichtern.
Hilfsbereite und rücksichtsvolle Nachbarn können den Alltag deutlich erleichtern.
Malin Wunderlich/dpa. picture alliance/dpa

Ob ein vergessener Haustürschlüssel oder das Annehmen von Paketen: Wohnt man in einem Mehrfamilienhaus, ist man in so manchen Situationen auf seine Nachbarn angewiesen. Da ist es hilfreich, wenn das Verhältnis zu ihnen gut ist.

Lesezeit 1 Minute
Erst in der vergangenen Woche schrieb meine Kollegin an dieser Stelle, dass gute Nachbarn unbezahlbar sind. Dem kann ich nur zustimmen. Doch nicht nur in Notsituationen freut man sich über hilfsbereite und rücksichtsvolle Nachbarn, besonders im Alltag sind sie Gold wert.
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