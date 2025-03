Gute Laune beim großen Finale in Urbar und Sohren

Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein genossen die Narren im Rhein-Hunsrück-Kreis auf den Umzügen am Veilchendienstag in Sohren und Urbar den Ausklang der Fassenacht.

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein feierten die Narren am Dienstag den Abschluss der Straßenfassenacht im Rhein-Hunsrück-Kreis mit Umzügen in Sohren und Urbar.

Traditionell am Veilchendienstag schlängelte sich ein farbenprächtiger Umzug mit mehr als 20 Fuß- und Wagengruppen durch Sohren – Start war in der Gartenstraße, von dort ging es durch die Haupt- und Kreuzstraße zur Bürgerhalle. Auch in diesem Jahr war die Ortsgemeinde Sohren der Veranstalter. Mit dabei waren Feierlustige aus Simmern, Dickenschied, Unzenberg, Gemünden, Hahn und Büchenbeuren, Peter Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, war als Mitglied des Musikvereins Sohren mit von der Partie. Obendrein kamen Gruppen aus Enkirch und Niedersohren und die Fußballer der „Alten Asche“ sorgten für Stimmung. Natürlich durften auch die lustigen Senioren des Altenheims nicht fehlen.

Tanzbärchen und Glücksbärchen aus Bärenbach sorgen beim Umzug in Sohren für Farbe. Gisela Wagner Die bunten Clowns sind aus Dickenschied nach Sohren zum Umzug gekommen. Gisela Wagner Peter Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, schlägt die Trommel des Musikvereins Sohren beim heimischen Umzug. Gisela Wagner Der Kindergarten Urbar haben und machen den Zuschauern beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar als Helme Heines Freunde große Freude. Philipp Lauer Die schrägen Vögel vom SSV Urbar bringen jede Menge Farbe, gute Laune und Kamelle unter die Leute beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar - SSV Helau! Philipp Lauer Dieser Jamaikaner geht bei der Showtanzgruppe Hippende Hinkel des KVK Urbar beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar mit. Philipp Lauer Die Sektperlen aus Niederburg haben sich zum Umzug in Urbar am Veilchendienstag dem frühlingshaften Wetter entsprechend Hawaihemd und Bikini übergezogen. Philipp Lauer Angeführt wurde der Karnevalsumzug am Veilchendienstag in Urbar von der Feuerwehr. Philipp Lauer Die Turnfrauen aus Urbar genießen das frühlingshafte Wetter beim Umzug im Heimatort am Veilchendienstag. Der Musikverein Rheingold Urbar sorgt für beste musikalische Unterhaltung beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar. Sie haben sich an der Antoniuskirche aufgestellt und spielen munter einen Karnevalsklassiker nach dem anderen auf. Philipp Lauer Der Musikverein Rheingold Urbar sorgt für beste musikalische Unterhaltung beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar. Sie haben sich an der Antoniuskirche aufgestellt und spielen munter einen Karnevalsklassiker nach dem anderen auf. Philipp Lauer Garde und Elferrat des KVK Urbar feiert genüsslich den Ausklang der Session beim Heimspiel beim Umzug durch die Gassen des Rheinhöhenorts Urbar. Philipp Lauer Der Musikverein Rheingold Urbar sorgt für beste musikalische Unterhaltung beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar. Sie haben sich an der Antoniuskirche aufgestellt und spielen munter einen Karnevalsklassiker nach dem anderen auf. Philipp Lauer Der Musikverein Rheingold Urbar sorgt für beste musikalische Unterhaltung beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar. Sie haben sich an der Antoniuskirche aufgestellt und spielen munter einen Karnevalsklassiker nach dem anderen auf. Philipp Lauer Garde und Elferrat des KVK Urbar feiert genüsslich den Ausklang der Session beim Heimspiel beim Umzug durch die Gassen des Rheinhöhenorts Urbar. Philipp Lauer Das Prinzenpaar Nina und Paul vom KVK Urbar genießt das Heimspiel in vollen Zügen und bringt ordentlich Kamelle unter das Volk. Philipp Lauer Das Urbarer All-Star-Team Jürgen Kind, Hubert "Blum" Plenz und Theo "Keef" Dietrich sorgt unterwegs mit Saxofon, Trommel und Tamburin für musikalische Unterhaltung erster Klasse. Philipp Lauer Die Möhnen der KVK Urbar bezaubern die Zuschauer als Loreley. Bei der Kappensitzung hatten die Damen aus dem Nähkästchen geplaudert, welch närrische Szenen sie im vergangenen Jahr vom Felsen aus verfolgen konnten. Philipp Lauer Das Kinderprinzenpaar Romy I. und Benjamin I. des KVK Urbar beim Umzug im Heimatort. Philipp Lauer Das Urbarer All-Star-Team Jürgen Kind, Hubert "Blum" Plenz und Theo "Keef" Dietrich sorgt unterwegs mit Saxofon, Trommel und Tamburin für musikalische Unterhaltung erster Klasse. Philipp Lauer Die Möhnen der KVK Urbar bezaubern die Zuschauer als Loreley. Bei der Kappensitzung hatten die Damen aus dem Nähkästchen geplaudert, welch närrische Szenen sie im vergangenen Jahr vom Felsen aus verfolgen konnten. Philipp Lauer Die Möhnen der KVK Urbar bezaubern die Zuschauer als Loreley. Bei der Kappensitzung hatten die Damen aus dem Nähkästchen geplaudert, welch närrische Szenen sie im vergangenen Jahr vom Felsen aus verfolgen konnten. Philipp Lauer Aus der fahrenden Gulaschkanone gibt es Erbsensuppe samt Würstchen für die Besucher beim Umzug in Urbar am Veilchendienstag. Philipp Lauer Mit einer fahrenden Gulaschkanone bringen diese Köche Erbsensuppe unter das Publikum beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar. Das Motto: Heute wird hier keiner krank dank Beckmanns Supp als Zaubertrank. Philipp Lauer Mit einer fahrenden Gulaschkanone bringen diese Köche Erbsensuppe unter das Publikum beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar. Das Motto: Heute wird hier keiner krank dank Beckmanns Supp als Zaubertrank. Philipp Lauer Die schrägen Vögel vom SSV Urbar bringen jede Menge Farbe, gute Laune und Kamelle unter die Leute beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar - SSV Helau! Philipp Lauer Das Oberweseler Prinzenpaar Prinzessin Desiree I. und Prinz Markus II. sind gut gelaunt und haben noch jede Menge Kamelle an Bord beim Umzug in Urbar. Philipp Lauer Die Gruppe Armin Thommes strahlt in Oranje. Man kann es kaum glauben, aber den Räuber-Kracher Oben unten scheint es auch in einer niederländischen Variante zu geben. Funktioniert ähnlich, klingt aber sogar fast noch lustiger. Philipp Lauer Gleich zwei Gruppen, die Biebernheimer Möhnen und der Urbarer Narrenzauber flattern als Schmetterlinge über den Umzug am Veilchendienstag in Urbar - samt Raupe, ist doch klar. Philipp Lauer Die Gruppe Armin Thommes strahlt in Oranje. Man kann es kaum glauben, aber den Räuber-Kracher Oben unten scheint es auch in einer niederländischen Variante zu geben. Funktioniert ähnlich, klingt aber sogar fast noch lustiger. Philipp Lauer Die schrägen Vögel vom SSV Urbar bringen jede Menge Farbe, gute Laune und Kamelle unter die Leute beim Umzug am Veilchendienstag in Urbar - SSV Helau! Philipp Lauer Bei der KG Rot-Weiß Sangewer reist Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün mit auf dem Umzug in Urbar. Philipp Lauer Der Karneval in Urbar steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Traumschiffs: KVK Urbar - Helau! heißt es auf dem Umzug am Veilchendienstag in Urbar. Philipp Lauer Beim Sohrener Faschingsumzug an Veilchendienstag sind Meinhardts aus Sohren immer dabei - in diesem Jahr als Gummibärchen. Gisela Wagner In Sohren beim Umzug blühen die Bewohner des Sohrener Pfarrer-Kurt-Velten-Altenpflegeheims regelrecht auf. Gisela Wagner Auch die Fußballer der "Alten Asche" vom TuS Sohren sind als Fußgruppe beim Umzug dabei. Gisela Wagner Die Hahner Diamonds "tanzen" als bunte Autos über die Zugstrecke in Sohren. Gisela Wagner In die Welt des Zauberers Harry Potter entführt der SV Niedersohren beim Umzug in Sohren. Gisela Wagner Früh übt sich, wer ein echter Fastnachter werden will - wie diese Mädels vom KC Schinderhannes, die beim Sohrener Umzug dabei sind. Gisela Wagner Die Tanzgruppe Filmreif aus Rödelhausen nutzt das Motto ihres diesjährigen Showtanzes für die Gestaltung des Wagens, mit dem sie beim Umzug in Sohren auf der Strecke unterwegs ist. Gisela Wagner 1 / 40

Für die Party danach zeichnete der KC Schinderhannes verantwortlich, der dafür die besten Tanzgruppen aus der Region gewinnen konnte. In der bunt geschmückten Halle wurden die Narren außerdem vom DJ-Team Jay-Pee aus Koblenz empfangen. „Lecker Kölsch vom Fass“, lustige Musik und tolle Tanzgruppen sorgten für einen rauschenden Abschied von den närrischen Tagen.

In Urbar setzten sich pünktlich um 14.11 Uhr die 12 Fußgruppen und 4 Wagen in Bewegung durch die Gassen. Am Straßenrand wurden die gut gelaunten Teilnehmer der Gruppen vornehmlich aus dem Rheinhöhenort und den näheren Nachbarorten mit ihren liebevoll gestalteten Kostümen von einer großen Narrenschar ausgelassen empfangen. An der Kirche spielte der Musikverein Rheingold Urbar munter Karnevalsklassiker auf. Im Zug ging ein Trio aus Urbarer Originalen mit und sorgte mit Saxofon, Trommel und Tamburin unterwegs für wunderbare musikalische Unterhaltung.

In Sohren wie in Urbar kehrten die Narren nach dem Umzug noch zum Feiern ein und ließen die Fassenacht für die Session 2024/25 ausklingen – schließlich ist am Aschermittwoch alles vorbei.