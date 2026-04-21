Welche kulinarische Spezialität ist total behämmert? Klar, das Wiener Schnitzel. Da gehört das Klopfen des Fleischs zum guten Ton – auch wenn das bei manchen Zeitgenossen gar nicht gut ankommt, wie ein aktuelles Beispiel zeigt.
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Auf Reisen kann man immer etwas erleben. In Passau habe ich einmal in einem Hotelzimmer zu nächtigen versucht, das genau über der Restaurantküche lag. Die Spezialität des Hauses waren Wiener Schnitzel. Bis tief in die Nacht wurde unter mir Fleisch geklopft, an Schlaf war kaum zu denken.