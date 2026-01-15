Heilig Geist Boppard vor Aus Gunnar Riepe und Mitarbeiter kämpfen für Krankenhaus Philipp Lauer 15.01.2026, 10:00 Uhr

i Wundarzt Gunnar Riepe hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für den Erhalt des Krankenhauses und bekam dafür viel Zustimmung von den Zuhörern und mehrmals kräftigen Zwischenapplaus. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler

Bis zuletzt kämpften auch die Mitarbeiter des Heilig Geist Krankenhauses für den Erhalt ihres Krankenhauses in Boppard. Die Akteure aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis wollen es retten. Am Freitagabend entscheiden die GKM-Gesellschafter über die Schließung.

Die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein wird am Freitagabend, 16. Januar, die Schließung des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard beraten, das geht aus einer Mitteilung des GKM hervor. Am Dienstag wurde bekannt, dass in einem neuen Gespräch zwischen Rhein-Hunsrück-Kreis, Stadt Boppard und den kommunalen GKM-Gesellschaftern, also der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz, keine Lösung für den Erhalt des ...







