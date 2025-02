Guido Hübinger wünscht sich mehr Freie Wähler in Berlin

Viele Jahre lang war Guido Hübinger aus Sohren Mitglied der CDU. Doch 2023 gehörte er zu denen, die die Kreisgruppe der Freien Wähler gründeten. Nun will er in den Bundestag einziehen – und hat für Berlin so manche Forderung im Gepäck.