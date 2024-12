Viele Verspätungen Güterzug bleibt in Oberwesel liegen 04.12.2024, 15:30 Uhr

i In Oberwesel ist am Dienstag ein Güterzug liegen geblieben und hat ein Gleis blockiert. Das führte zu Verspätungen. Hermann Josef Bappert

Bereits am Dienstag sind die Waggons auf Gleis zwei gestrandet und blockieren seitdem das Gleis zwei. Das führt zu vielen Verspätungen. Laut Bahn soll der Zug am Donnerstag abgeschleppt werden.

Bereits am Dienstag ist ein Güterzug im Bahnhof Oberwesel gestrandet und blockiert seitdem das Gleis zwei. Das hat die Pressestelle der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch bestätigt. Der Güterzug soll am Donnerstag abgeschleppt werden, erklärt eine Pressesprecherin.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen