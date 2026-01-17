Günter und Irene Link aus St. Goar haben fast ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Nun ist die 81-Jährige vor rund zwei Monaten gestorben. Für ihren Mann ein schwerer Verlust. Doch das neue Bestattungsgesetz lässt sie noch immer zusammen sein.
Wenn Günter Link aus St. Goar über seine Frau Irene spricht, lächelt er. 59 Jahre ihres Lebens haben die beiden zusammen verbracht, waren immer ein eingespieltes Team. In diesem Jahr hätten sie sogar ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Doch dazu kam es nicht mehr.