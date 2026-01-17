Urne im Puppenregal Günter Link aus St. Goar erfüllt Ehefrau letzten Wunsch Lara Kempf 17.01.2026, 15:00 Uhr

i Günter Link aus St. Goar hat für die Urne seiner Frau aus dem Holz des Nussbaums seines Nachbarn eine Abdeckung gebaut. Nun steht die Urne - dank des neuen Bestattungsgesetzes – im heimischen Puppenregal. Dies war der letzte Wunsch seiner Frau Irene. Lara Kempf

Günter und Irene Link aus St. Goar haben fast ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Nun ist die 81-Jährige vor rund zwei Monaten gestorben. Für ihren Mann ein schwerer Verlust. Doch das neue Bestattungsgesetz lässt sie noch immer zusammen sein.

Wenn Günter Link aus St. Goar über seine Frau Irene spricht, lächelt er. 59 Jahre ihres Lebens haben die beiden zusammen verbracht, waren immer ein eingespieltes Team. In diesem Jahr hätten sie sogar ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Doch dazu kam es nicht mehr.







