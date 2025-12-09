Grundschule in Halsenbach soll moderner werden

Eine interne Verbindung innerhalb des Gebäudes, Rückzugsräume und ein Kreativbereich: Nach einer ersten energetischen Sanierung soll die Grundschule Halsenbach bald generalsaniert werden. Was genau geplant ist.
Lesezeit 2 Minuten
Die Sanierung der Grundschule Halsenbach schreitet weiter voran. Nachdem die Fassadensanierung der Klassenraumtrakte größtenteils abgeschlossen wurde, steht bald die Generalsanierung an. Hierfür wurden nun erste Pläne vorgestellt.Rückblick: Mithilfe eines Förderbescheids in Höhe von 697.