Erstes Konzept für Sanierung Grundschule in Halsenbach soll moderner werden Lara Kempf 09.12.2025, 12:00 Uhr

i Nachdem der Austausch der Fenster und Türen sowie die Sanierung der Fassade größtenteils abgeschlossen ist, steht nun die Generalsanierung der Grundschule Halsenbach an. Dieses Großprojekt könnte rund 5 Millionen Euro kosten. Philipp Lauer (Archiv). Philipp Lauer

Eine interne Verbindung innerhalb des Gebäudes, Rückzugsräume und ein Kreativbereich: Nach einer ersten energetischen Sanierung soll die Grundschule Halsenbach bald generalsaniert werden. Was genau geplant ist.

Die Sanierung der Grundschule Halsenbach schreitet weiter voran. Nachdem die Fassadensanierung der Klassenraumtrakte größtenteils abgeschlossen wurde, steht bald die Generalsanierung an. Hierfür wurden nun erste Pläne vorgestellt.Rückblick: Mithilfe eines Förderbescheids in Höhe von 697.







