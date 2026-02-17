Kosten von 2,2 Millionen Euro Grundschule Gödenroth bekommt Mensa und weitere Räume Lara Kempf 17.02.2026, 10:00 Uhr

i Die Grundschule in Gödenroth soll aufgestockt werden und eine Mensa bekommen. Annalena Bischoff

Mehr Platz und die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen einzunehmen: In wenigen Monaten soll der Startschuss für die Erweiterung der Grundschule Gödenroth fallen. Was genau geplant ist und wie der Schulalltag davon profitieren soll.

In der Verbandsgemeinde Kastellaun steht das Jahr 2026 ganz im Zeichen der Modernisierung der Grundschulen. Nicht nur bei der Grundschule in Kastellaun stehen bald Bauarbeiten an, auch die Grundschule in Gödenroth soll noch in diesem Jahr erweitert werden.







Artikel teilen

Artikel teilen