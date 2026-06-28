Mehr Raum für Kinder
Grundschule Büchenbeuren durch Ausbau fit für Zukunft
Nach rund einjähriger Bauzeit ohne Unterrichtsausfall wurde jetzt die Erweiterung der Grundschule in Büchenbeuren ihrer Bestimmu
Nach rund einjähriger Bauzeit ohne Unterrichtsausfall wurde jetzt die Erweiterung der Grundschule in Büchenbeuren ihrer Bestimmung übergeben.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

700.000 Euro flossen in den Ausbau der Grundschule Büchenbeuren. Neue Klassenräume schaffen mehr Platz für Unterricht und Ganztagsbetreuung. Ein Projekt, das Kindern, Lehrern und der gesamten Region zugutekommt. Nun wurden die neuen Räume eingeweiht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Grundschule ist dank der Schulpflicht die erste gesetzlich verpflichtende gemeinsame Bildungseinrichtung für alle Kinder. Hier werden außer in der Familie wichtige Fundamente für ihr späteres Leben gelegt. Sie vermittelt elementare Grundlagen in Lesen, Schreiben und Rechnen, fördert die sozialen Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBildung

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