Buntes Treiben in Kastellaun
Grumbeerefest lockt mit Kartoffelpuffern und Spaß
Herbstsonne, gutes Essen und Zeit für Gespräche. Zahlreiche Besucher nutzten das Grumbeerefest und den verkaufsoffenen Sonntag f
Herbstsonne, gutes Essen und Zeit für Gespräche. Zahlreiche Besucher nutzten das Grumbeerefest und den verkaufsoffenen Sonntag für einen Ausflug in die Innenstadt Kastellauns.
Marc Schenten

Knuspriger Duft, Kinderlieder und regionale Genüsse: Das Grumbeerefest verwandelte den Marktplatz in Kastellaun zum Treffpunkt für Familien und Feinschmecker. Neugierig, welche Spezialität am meisten lockte?

Lesezeit 2 Minuten
Wer beim zweiten Kastellauner Grumbeerefest seiner Nase folgte, landete schnell in der Schlange neben der Bühne. Dort machte der Duft frisch gebratener Kartoffelpuffer Appetit auf eine knusprige Portion. Der Andrang war groß, die Vorfreude offenbar auch: Manche Besucher nahmen dafür eine halbe Stunde Wartezeit in Kauf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren