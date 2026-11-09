Buntes Treiben in Kastellaun Grumbeerefest lockt mit Kartoffelpuffern und Spaß Marc Schenten 09.11.2026, 17:00 Uhr

i Herbstsonne, gutes Essen und Zeit für Gespräche. Zahlreiche Besucher nutzten das Grumbeerefest und den verkaufsoffenen Sonntag für einen Ausflug in die Innenstadt Kastellauns. Marc Schenten

Knuspriger Duft, Kinderlieder und regionale Genüsse: Das Grumbeerefest verwandelte den Marktplatz in Kastellaun zum Treffpunkt für Familien und Feinschmecker. Neugierig, welche Spezialität am meisten lockte?

Wer beim zweiten Kastellauner Grumbeerefest seiner Nase folgte, landete schnell in der Schlange neben der Bühne. Dort machte der Duft frisch gebratener Kartoffelpuffer Appetit auf eine knusprige Portion. Der Andrang war groß, die Vorfreude offenbar auch: Manche Besucher nahmen dafür eine halbe Stunde Wartezeit in Kauf.







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