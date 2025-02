Nach langen Verhandlungen Grünes Licht für Bauprojekt am Simmerbach 06.02.2025, 12:53 Uhr

i Ein Wohnprojekt zwischen Simmerbach und Klappergasse sorgt für Gesprächsstoff. Nach jahrelanger Diskussion hat der Stadtrat das Projekt beschlossen. Markus Kilian

Das Ende jahrelanger Diskussionen: Die Wohnanlage mit 24 Einheiten am Bachufer darf errichtet werden. Der Stadtrat Simmern hat den Bauantrag mit großer Mehrheit beschlossen. Die Meinungen über die Nutzung des Zuwegs gingen dabei jedoch auseinander.

Das Wohnungsbauprojekt am Simmerbach kommt. Der Simmerner Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend, 5. Februar, das Vorhaben von Architekt und Investor Konrad von Danwitz mehrheitlich bei drei Neinstimmen und sechs Enthaltungen beschlossen.

