Jugendheim bleibt Streitthema Grüne und SPD Oberwesel lassen nicht locker 24.09.2025, 17:00 Uhr

i Der Umbau des katholischen Jugendheims in Oberwesel bleibt ein umstrittenes Thema im Stadtrat Oberwesel. Werner Dupuis

Das katholische Jugendheim bleibt Thema im Stadtrat Oberwesel. Künftig soll Marius Stiehl das Projekt koordinieren. Grünen und SPD schwebt das Rathaus als besserer Standort für eine Stadthalle vor. Nichtöffentlich ging es um die Vergabe der Planung.

Einen großen Schritt weiter kommt die Stadt Oberwesel mit dem Umbau des katholischen Jugendheims. Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratsitzung am Mittwoch, 17. September, ging es um die Vergabe der Planungsleistungen für die Generalsanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes mit Baujahr 1923/24.







