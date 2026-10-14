PFAS belasten seit Jahren Boden und Gewässer rund um den Flughafen Hahn. Wer für die Altlast verantwortlich ist und eine mögliche Sanierung bezahlt, ist offen. Die Grünen im Kreistag wollen mit einer Anfrage mehr Klarheit schaffen.
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Seit Jahren ist die PFAS-Belastung rund um den Flughafen Hahn bekannt. Doch obwohl die langlebigen Chemikalien Boden und Gewässer belasten, ist eine Sanierung bislang nicht in Sicht. Eine Recherche des SWR hat Ende August erneut gezeigt, wie groß das Problem ist: Im Brühlbach wurden zeitweise PFAS-Konzentrationen gemessen, die bis zum 3500-Fachen des EU-Umweltqualitätsstandards lagen.