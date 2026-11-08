Großkontrollen gegen Einbrecher decken Verstöße auf

Feste Kontrollstellen, mobile Streifen und ein Kennzeichenlesesystem: Im Rhein-Hunsrück-Raum war die Polizei gleich zweimal im Einsatz, um Wohnungseinbrüchen vorzubeugen. Wo die Beamten kontrollierten und welche Bilanz sie ziehen.

Ein unterschlagenes Fahrzeug, mehrere Fahndungstreffer und

ein alkoholisierter Autofahrer

: Bei zwei groß angelegten Kontrollaktionen im Rhein-Hunsrück-Raum hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Mit den Einsätzen wollte sie vor allem Tageswohnungseinbrüche und andere Wohnungseinbrüche verhindern.