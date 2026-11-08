Polizeieinsätze im Hunsrück
Großkontrollen gegen Einbrecher decken Verstöße auf
Unterwegs in den Abendstunden: Mit verstärkten Streifen und Kontrollen will die Polizei Wohnungseinbrüchen im Rhein-Hunsrück-Rau
Unterwegs in den Abendstunden: Mit verstärkten Streifen und Kontrollen will die Polizei Wohnungseinbrüchen im Rhein-Hunsrück-Raum vorbeugen.
Polizeidirektion Koblenz

Feste Kontrollstellen, mobile Streifen und ein Kennzeichenlesesystem: Im Rhein-Hunsrück-Raum war die Polizei gleich zweimal im Einsatz, um Wohnungseinbrüchen vorzubeugen. Wo die Beamten kontrollierten und welche Bilanz sie ziehen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein unterschlagenes Fahrzeug, mehrere Fahndungstreffer und ein alkoholisierter Autofahrer: Bei zwei groß angelegten Kontrollaktionen im Rhein-Hunsrück-Raum hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Mit den Einsätzen wollte sie vor allem Tageswohnungseinbrüche und andere Wohnungseinbrüche verhindern.
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