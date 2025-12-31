„Großer Jazz im kleinen Ensemble“ in Simmern

Wenn Ralph „Mosch“ Himmler auf der Bühne steht, ist Unterhaltung auf höchstem Niveau gewiss. Am Sonntag, 4. Januar, steht er mit zwei weiteren Profis auf der Bühne: Bernd Lechtenfeld und Achim Fink. Sie versprechen „großen Jazz im kleinen Ensemble“.
Beim Neujahrskonzert in der Stephanskirche in Simmern unterstützen den Profi die beiden Kölner Musiker Bernd Lechtenfeld an der Posaune und Achim Fink an der Tuba.