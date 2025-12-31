Konzert in der Stephanskirche „Großer Jazz im kleinen Ensemble“ in Simmern Charlotte Krämer-Schick 31.12.2025, 12:00 Uhr

i Pocket Brass nennt sich das Trio, bestehend aus (von links) Bernd Lechtenfeld, Ralph „Mosch“ Himmler und Achim Fink. Am 4. Januar spielen die drei Musiker ein Neujahrskonzert in der Stephanskirche Simmern. Volker Strüh

Wenn Ralph „Mosch“ Himmler auf der Bühne steht – egal, mit welchem Ensemble – ist gewiss: Es wird auf höchstem Niveau unterhaltsam. Beim Neujahrskonzert in der Stephanskirche in Simmern unterstützen den Profi die beiden Kölner Musiker Bernd Lechtenfeld an der Posaune und Achim Fink an der Tuba.







