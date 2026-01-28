Die neue Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Simmern ist ein regelrechter Besuchermagnet. In den ersten beiden Wochen wurden allein 700 Annahmen gezählt. Und die RMW-Mitarbeiter haben jede Menge Spaß bei ihrer Arbeit.
Der Andrang an der neuen Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf dem Gelände der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) an der Argenthaler Straße ist enorm. Allein in den ersten beiden Wochen nach der Eröffnung sind 700 Annahmen registriert worden – das sind täglich 70 Stück.