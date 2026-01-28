Gelebte Inklusion im Hunsrück
Großer Andrang an neuer Elektroannahmestelle in Simmern
Eike Ulitzsch (Mitte) und seine Kollegen heben den Daumen in die Höhe. Sie finden ihren neuen Job bei der Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte spannend und haben auch noch Spaß dabei.
Andreas Nitsch

Die neue Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Simmern ist ein regelrechter Besuchermagnet. In den ersten beiden Wochen wurden allein 700 Annahmen gezählt. Und die RMW-Mitarbeiter haben jede Menge Spaß bei ihrer Arbeit.

Der Andrang an der neuen Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf dem Gelände der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) an der Argenthaler Straße ist enorm. Allein in den ersten beiden Wochen nach der Eröffnung sind 700 Annahmen registriert worden – das sind täglich 70 Stück.

