Gelebte Inklusion im Hunsrück Großer Andrang an neuer Elektroannahmestelle in Simmern Andreas Nitsch 28.01.2026, 10:00 Uhr

i Eike Ulitzsch (Mitte) und seine Kollegen heben den Daumen in die Höhe. Sie finden ihren neuen Job bei der Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte spannend und haben auch noch Spaß dabei. Andreas Nitsch

Die neue Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Simmern ist ein regelrechter Besuchermagnet. In den ersten beiden Wochen wurden allein 700 Annahmen gezählt. Und die RMW-Mitarbeiter haben jede Menge Spaß bei ihrer Arbeit.

Der Andrang an der neuen Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf dem Gelände der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) an der Argenthaler Straße ist enorm. Allein in den ersten beiden Wochen nach der Eröffnung sind 700 Annahmen registriert worden – das sind täglich 70 Stück.







