Mittelrhein Weinfest Boppard Große Weinprobe in Boppard ist wieder ein Höhepunkt Ulrike Bletzer 05.10.2025, 18:00 Uhr

i Die Akteure der Großen Mittelrheinischen Weinprobe rund um Moderatorin Julia Lambrich (Dritte von rechts). Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Nach zwei Auflagen auf dem Schiff und zuletzt einer in der Stadthalle fand die Große Mittelrheinische Weinprobe 2025 im Bellevue-Rheinhotel in Boppard statt. Zehn edle Weine und einen Sekt gab es zu verkosten. Durchs Programm führte Julia Lambrich.

Sie ist ein Höhepunkt innerhalb des Höhepunkts: Wenn die Bopparder an zwei langen Wochenenden ihr Weinfest feiern, setzt die Große Mittelrheinische Weinprobe noch einmal ihre ganz eigenen Akzente. Gleich zehn edle Tropfen aus den Jahren 2023 und 2024, einer köstlicher als der andere, und ein nicht minder exquisiter Winzersekt rannen in diesem Jahr, unterstützt von „festen“ Gaumenkitzeln, nach und nach die durstigen Kehlen hinunter.







