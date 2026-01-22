Remo Müller hat Großes für seinen Tier-Erlebnispark geplant: Er investiert rund 2,3 Millionen Euro in neue Angebote. Was entsteht, soll Einheimische begeistern – und Besucher von außerhalb anziehen.
Lesezeit 3 Minuten
An Ideen mangelt es Remo Müller nicht. Veranstaltungen, Übernachtungen, neue Spiel- und Lernangebote – der Betreiber des Tier-Erlebnisparks Bell denkt seinen Park konsequent weiter. Was 2015 als Herzensprojekt auf vergleichsweise kleiner Fläche begann, ist heute ein Freizeitareal von rund 130.