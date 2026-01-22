Bald wird gebaut! Große Pläne für den Tier-Erlebnispark Bell Annalena Bischoff 22.01.2026, 10:00 Uhr

i Remo Müller hat seit der Eröffnung 2015 laufend neue Ideen für seinen Tier-Erlebnispark Bell. Werner Dupuis

Remo Müller hat Großes für seinen Tier-Erlebnispark geplant: Er investiert rund 2,3 Millionen Euro in neue Angebote. Was entsteht, soll Einheimische begeistern – und Besucher von außerhalb anziehen.

An Ideen mangelt es Remo Müller nicht. Veranstaltungen, Übernachtungen, neue Spiel- und Lernangebote – der Betreiber des Tier-Erlebnisparks Bell denkt seinen Park konsequent weiter. Was 2015 als Herzensprojekt auf vergleichsweise kleiner Fläche begann, ist heute ein Freizeitareal von rund 130.







Artikel teilen

Artikel teilen