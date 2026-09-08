Kunstfest Horn Große Kunst, die von der Norm abweicht Charlotte Krämer-Schick 08.09.2026, 13:30 Uhr

i Die Tänzer Sayaka Kado, Masayoshi Katori und Ramon John vom Hessischen Staatsballett in der engen Korrespondenz miteinander auf der für sie ungewohnten kleinen Bühne des Gemeindehauses. Dupuis Werner. Werner Dupuis

„Abweichung von der Norm“, dieses Thema stand sinnbildlich für alle Sparten und Künstler, die auf dem Kunstfest Horn zu erleben waren. Große Kunst eben!

„Abweichung von der Norm“ lautete das Thema der Lesung, die alljährlich fester Programmpunkt des Kunstfests Horn ist. Dieses Thema aber, zu dem Rainer Hunold und seine Tochter Kristin Alia Hunold Texte vortrugen, stand auch sinnbildlich für alle weiteren Künstler, die sich auf der kleinen Bühne des Gemeindehauses und in der ehemaligen Galerie Rehberg präsentierten.







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