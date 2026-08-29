Kunstfest am 6. September
Große Kultur kommt auf Bühne des Gemeindehauses Horn
Zum 14. Mal ist Dagmar Rehberg Gastgeberin des Kunstfestes Horn. Große Kunst ins kleine Dorf zu bringen, das ist ihre Intention.
Zum 14. Mal ist Dagmar Rehberg Gastgeberin des Kunstfestes Horn. Große Kunst ins kleine Dorf zu bringen, das ist ihre Intention.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Kleine Bühne, dafür umso größeres Programm: Beim 14. Kunstfest Horn treffen Ballett, klassische Musik, Literatur und Fotografie aufeinander. Dafür reisen Künstler aus verschiedenen Städten ins Hunsrückdorf und sorgen für eine besondere Atmosphäre.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist zwar kein roter Teppich ausgerollt, aber für alle Beteiligten – egal ob aktive Künstler oder Besucher – ist es immer ein besonderes Erlebnis, beim Kunstfest Horn dabei zu sein. Zum 14. Mal geht es am Sonntag, 6. September, ab 11 Uhr über die eigentlich viel zu kleine Bühne des Horner Gemeindehauses.
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