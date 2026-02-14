Narretei und Nächstenliebe
Große Geste beim RZ-Narrentreffen in Rheinböllen
Beim RZ-Narrentreffen in Rheinböllen feierten zahlreiche Jecken aus allen Ecken des Rhein-Hunsrück-Kreises gemeinsam ein großes Fest des Karnevals.
Ingo Beller

Die Jecken im Rhein-Hunsrück-Kreis halten zusammen. Das haben sie beim großen RZ-Narrentreffen in Rheinböllen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dort gab es neben Musik und Tanz auch eine Benefiz-Aktion für eine schwer erkrankte Elfjährige.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Fest des Karnevals hat unsere Zeitung am Freitagabend in Zusammenarbeit mit dem Rheinböller Carneval Verein (RCV) im KiR in Rheinböllen veranstaltet. Beim großen RZ-Narrentreffen kamen Jecken aus allen Ecken des Rhein-Hunsrück-Kreises – und darüber hinaus – zusammen, um gemeinsam dem Brauchtum zu huldigen.

