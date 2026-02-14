Die Jecken im Rhein-Hunsrück-Kreis halten zusammen. Das haben sie beim großen RZ-Narrentreffen in Rheinböllen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dort gab es neben Musik und Tanz auch eine Benefiz-Aktion für eine schwer erkrankte Elfjährige.
Ein Fest des Karnevals hat unsere Zeitung am Freitagabend in Zusammenarbeit mit dem Rheinböller Carneval Verein (RCV) im KiR in Rheinböllen veranstaltet. Beim großen RZ-Narrentreffen kamen Jecken aus allen Ecken des Rhein-Hunsrück-Kreises – und darüber hinaus – zusammen, um gemeinsam dem Brauchtum zu huldigen.