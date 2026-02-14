Narretei und Nächstenliebe Große Geste beim RZ-Narrentreffen in Rheinböllen Hilko Röttgers 14.02.2026, 19:04 Uhr

i Beim RZ-Narrentreffen in Rheinböllen feierten zahlreiche Jecken aus allen Ecken des Rhein-Hunsrück-Kreises gemeinsam ein großes Fest des Karnevals. Ingo Beller

Die Jecken im Rhein-Hunsrück-Kreis halten zusammen. Das haben sie beim großen RZ-Narrentreffen in Rheinböllen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dort gab es neben Musik und Tanz auch eine Benefiz-Aktion für eine schwer erkrankte Elfjährige.

Ein Fest des Karnevals hat unsere Zeitung am Freitagabend in Zusammenarbeit mit dem Rheinböller Carneval Verein (RCV) im KiR in Rheinböllen veranstaltet. Beim großen RZ-Narrentreffen kamen Jecken aus allen Ecken des Rhein-Hunsrück-Kreises – und darüber hinaus – zusammen, um gemeinsam dem Brauchtum zu huldigen.







