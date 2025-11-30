Heilig Geist Krankenhaus Große Demonstration für Erhalt der Klinik in Boppard Thomas Torkler 30.11.2025, 12:51 Uhr

i "Wir möchten hier weiterhin arbeiten", hieß es auf einem Plakat bei der Demonstration vor dem Bopparder Heilig Geist Hospital. Thomas Torkler

Bopparder Einwohner, Politiker, Patienten und das Personal des Heilig Geist Krankenhauses haben mit einer Demonstration ein Zeichen für den Erhalt der Klinik gesetzt. Rund 350 Menschen kamen auf dem Vorplatz des Krankenhauses zusammen.

Dem Aufruf zur Demonstration für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard von Ortsvorsteherin Alexa Bach folgten am Samstag rund 350 Menschen. Auf dem Vorplatz der Klinik hatten sich Bopparder Einwohner, Politiker, Patienten und das Krankenhauspersonal, von dem die Initiative für die Demo ausgegangen war, versammelt.







