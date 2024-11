Mit dem Radverkehrskonzept hat sich der Rhein-Hunsrück-Kreis viel vorgenommen - Kreistag legt groben Fahrplan fest Grober Fahrplan für Radwegebau im Rhein-Hunsrück-Kreis steht: Kreistag setzt Prioritäten 22.10.2024, 17:41 Uhr

i Zwischen Kastellaun und Braunshorn führt bereits ein guter Radweg entlang der Hunsrückhöhenstraße. Auf der weiteren Strecke nach Emmelshausen klaffen allerdings noch Lücken. Die Verbindung hat nach dem Beschluss des Kreistags fortan höchste Priorität. Foto: Philipp Lauer Philipp Lauer

Rhein-Hunsrück. Das Radverkehrskonzept für den Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein ambitionierter Plan. Nun hat der Kreistag eine Priorisierung beschlossen.

„Wir haben ein sehr großes Paket, das wir so nicht in Gänze und nicht so schnell umsetzen können. Das wäre organisatorisch gar nicht leistbar. Da muss man realistisch draufblicken“, führte Landrat Volker Boch ins Thema ein. Die Gesamtkosten schätzt die Verwaltung auf mindestens 40 Millionen Euro.

