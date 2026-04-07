Ist das eigene Trinkwasser bedenkenlos nutzbar? Diese Frage beschäftigt Simone Schüfer seit rund vier Wochen. Die Besitzerin der Grings Mühle in Kisselbach gehört zu den Betroffenen des Dieselaustritts. Seit der Katastrophe ist nichts mehr wie zuvor.
Lesezeit 3 Minuten
Fast vier Wochen ist der Dieselaustritt im Gewerbegebiet von Wiebelsheim mittlerweile her. Die Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Natur sind bis heute spürbar. Besonders für Simone Schüfer, Besitzerin der Grings Mühle in Kisselbach, hat die Umweltkatastrophe schwerwiegende Folgen.