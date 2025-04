Für Wanderfreunde gibt es vom kommenden Sonntag, 6. April, an ein neues Ausflugsziel. Denn an diesem Tag wird der „Birkheimer Grenzgängerwegs“ eröffnet. Auf der 6,6 Kilometer langen Strecke können die Wanderer die malerische Umgebung von Birkheim entdecken, versprechen die Verantwortlichen. Glanzpunkte sind etwa der idyllische Himmelsteich, der neu gestaltete Kinderwald, die historischen Überreste der Birkheimer Mühle und die beeindruckende Aussicht ins Niederbachtal. Die feierliche Eröffnung beginnt am Sonntag um 10 Uhr am Grillplatz, dem Startpunkt des Wanderwegs. Nach der Wanderung sind ein gemütliches Beisammensein mit Imbiss und Getränken geplant.

Der Birkheimer Grenzgängerweg ist ein neuer Wanderweg, der durchseine landschaftliche Schönheit und historische Bedeutung besticht. Der Wegbietet den Wanderern eineneinzigartigen Blick auf die Natur sowie interessante Informationen ausder Geschichte der Ortsgemeinde Birkheim, der regionalen Lage – ganz vorne imVorderhunsrück – sowie über den Verlauf der Gemarkungsgrenze, die historischüber viele Jahre auch einen religiösen Grenzverlauf der verschiedenenFürstentümer abbildete. „Deshalb ist besonders hervorzuheben, dass derGrenzgängerweg nicht nur ein Naturerlebnis ist, sondern auch einen kulturellenund historischen Wert für die Region darstellt“, erklärt Volker Kesser, Beigeordneter der Ortsgemeinde Birkheim.

Entstanden ist der Birkheimer Grenzgängerweg auch dank einer Förderung aus Leader-Mitteln. „Im Februar 2024 wurde eine Anfrage an die Leader-Aktionsgruppe sowie dieTouristinformation gestellt, um den Wanderweg offiziell in das Tourismusangebotder Region aufzunehmen“, berichtet Kessler. „Dank dieser Initiative konnte das Projekt erfolgreichgefördert werden.“ Die Zusammenarbeit zwischen der Leader-Aktionsgruppe, derTouristinformation und den lokalen Akteuren habe es ermöglicht, den Wanderweg zu realisieren.

„ Ein besonderes Merkmal des Projekts ist, dass es ein echtes Gemeinschaftsprojekt der Birkheimer Bürgerinnen und Bürger war“, hebt Kessler hervor. Mittatkräftiger Unterstützung von Kindern, Eltern und Großeltern sei etwa ein Kinderwald angelegt und bepflanzt worden. „Dies fördert nicht nur dasZusammengehörigkeitsgefühl der Generationen, sondern bietet auch eine wertvolleGelegenheit, Kindern die Bedeutung der Natur näherzubringen und sie so aktiv inden Erhalt und die Pflege der Umwelt einzubeziehen.“

Entlang des Wanderwegs erwartet die Wanderer auch ein einzigartiges Feuchtbiotop –der Himmelsteich. Dort wurden verschiedene Schilfarten und Seerosenangesiedelt, die die biologische Vielfalt der Region unterstützen und denWanderern ein unvergessliches Naturerlebnis bieten. „In diesem Bereich könnensie nicht nur die Flora genießen, sondern auch das faszinierende Wechselspielvon Pflanzen und Tieren im Biotop beobachten“, macht Kessler Lust auf eine Wanderung über den Grenzgängerweg.

Darüber hinaus gebe es f ür Familien mit Kindern noch weitere Glanzpunkte am Wegesrand, ergänzt der Beigeordnete. So lade ein naturnahes Klettergerüst lädt zu Abenteuer und Spiel ein, und eine Rätseltafel sorge für Unterhaltung und Wissensvermittlung sowohl für Kinder alsauch für Erwachsene. „Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, die Natur aufspielerische Weise zu erleben und dabei Neues zu lernen“, sagt Kessler.

Der Wanderweg führt auch zu atemberaubenden Aussichtspunkten, von denen aus die Wanderer das Niederbachtal sowie einen herrlichen Blick auf Birkheim, aber auch auf dieNachbargemeinde Badenhard genießen können. Und einen lehrreichen Einblick in dasLeben von schützenswerten Fledermäusen bietet ein Fledermausquartier, an dem die Wanderer unterwegs vorbeikommen.

Auch für Geschichtsinteressierte hat der Grenzgängerweg etwas zu bieten. „Sie werden die historischen Überreste der Birkheimer Mühlezu schätzen wissen, die am Wegesrand zu finden sind und an vergangene Zeitenerinnern“, sagt Volker Kessler. Und eine besonders künstlerische Note erhält der Wanderweg durch einen holzgeschnitzten Wandersmann und einen holzgeschnitzten Adler, die die Verbindung zwischen Natur, Kunst und Tradition in derRegion symbolisieren.

Seine Kombination aus Natur, Kulturund Geschichte soll den Birkheimer Grenzgängerweg zu einer beliebten Attraktion für Wanderer undNaturliebhaber machen. Zugleich stellt er „ein leuchtendes Beispiel für dieerfolgreiche Zusammenarbeit der lokalen Gemeinschaft dar“, wie Volker Kessler betont. Die feierliche Eröffnung am Sonntag ist für Birkheim ein besonderer Anlass, um diese neue Attraktion der Öffentlichkeit vorzustellen und Wanderern die Möglichkeit zugeben, den Weg individuell zu entdecken. „Die Veranstaltung wird nicht nur eineFeier der Natur und des Wanderns sein, sondern auch ein Highlight für dielokale Gemeinschaft“, ist Kessler überzeugt.

Der Birkheimer Grenzgängerweg in Kürze

Der Birkheimer Grenzgängerweg ist ein leicht zu bewältigerder Wanderweg. Die Strecke ist rund 6,6 Kilometer lang, eine Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Auf der Strecke absolvieren die Wanderer 147 Höhenmeter. Der höchste Punkt liegt auf 508 Meter, der tiefste Punkt auf 380 Meter.